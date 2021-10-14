افتتحت الهيئة السعودية للسياحة مكتبًا سياحيًّا في منطقة كانغنام في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وتهدف إلى بدء التسويق والتواصل مع الشركات السياحية والمسافرين بكوريا؛ وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية،
وتعد كوريا الجنوبية إحدى أهم دول جنوب شرق آسيا المصدرة للسياح، وذات دخل مرتفع.. ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه على افتتاح مكتب كوريا الجنوبية، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الهيئة السعودية للسياحة بكوريا الجنوبية السيدة “لي جيه- سوك”: إن السياحة إلى السعودية لاقت ردود أفعال إيجابية من قِبَل مسؤولي السياحة في البلاد الكوريين والجمهور بشكل عام، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية الكوري.
السياحة السعودية تصل لكوريا الجنوبية وهذه مهمة “لي جيه سوك”
خالد خليل الخليج 365 2021-10-14
افتتحت الهيئة السعودية للسياحة مكتبًا سياحيًّا في منطقة كانغنام في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وتهدف إلى بدء التسويق والتواصل مع الشركات السياحية والمسافرين بكوريا؛ وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية،
وتعد كوريا الجنوبية إحدى أهم دول جنوب شرق آسيا المصدرة للسياح، وذات دخل مرتفع.. ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه على افتتاح مكتب كوريا الجنوبية، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الهيئة السعودية للسياحة بكوريا الجنوبية السيدة “لي جيه- سوك”: إن السياحة إلى السعودية لاقت ردود أفعال إيجابية من قِبَل مسؤولي السياحة في البلاد الكوريين والجمهور بشكل عام، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية الكوري.
14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443
02:03 PM
تهدف لزيادة عدد السياح
افتتحت الهيئة السعودية للسياحة مكتبًا سياحيًّا في منطقة كانغنام في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وتهدف إلى بدء التسويق والتواصل مع الشركات السياحية والمسافرين بكوريا؛ وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية،
وتعد كوريا الجنوبية إحدى أهم دول جنوب شرق آسيا المصدرة للسياح، وذات دخل مرتفع.. ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه على افتتاح مكتب كوريا الجنوبية، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الهيئة السعودية للسياحة بكوريا الجنوبية السيدة “لي جيه- سوك”: إن السياحة إلى السعودية لاقت ردود أفعال إيجابية من قِبَل مسؤولي السياحة في البلاد الكوريين والجمهور بشكل عام، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية الكوري.
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