تفاصيل جديدة عن حريق تايوان وكيف تمت السيطرة عليه؟… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى سكني وتجاري جنوب غربي تايوان إلى 46 قتيلا وعشرات المصابين، بعدما شارك عشرات رجال الإطفاء في محاولة السيطرة عليه التي استمرت على مدى ساعات.

ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو يرصد تفاصيل جديدة عن الحريق، الذي لا تزال أسباب اندلاعه غير معروفة حتى الآن.

واندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مبنى سكني وتجاري مكون من 13 طابقا بمدينة كاوهسيونغ، جنوب غربي تايوان.

ويرصد مقطع الفيديو اللحظات الأولى لاندلاع الحريق وجهود رجال الإطفال في السيطرة عليه كما يرصد لحظات ما بعد الكارثة.

وبحسب الصحيفة فإن حصيلة الضحايا شملت 40 مصابا إضافة إلى القتلى الذين وصل عددهم إلى 46 قتيلا.

ويصل عمر المبنى المحترق إلى 40 عاما ويطلق عليه سكان المدينة “مبنى الأشباح”، مشيرة إلى أنه يحتوى على بعض المطاعم والأندية الفنية المهجورة.

ولفتت الصحيفة إلى وجود العديد من السكان الذين يقيمون في المبنى منذ وقت طويل، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية والجسدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية السيطرة على الحريق استغرقت 5 ساعات وشارك فيها عشرات رجال الإطفاء، بينما استمرت عمليات البحث عن ناجين من الحريق.

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