الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1328 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 45 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 12 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا”، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.
14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 02:52 PM
نفّذتها أمانة المنطقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيعالشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1328 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 45 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 12 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا”، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.
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