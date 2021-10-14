وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

محمد بن مسعود - الدمام - “المولوي” بيّن أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرة إلى عنف مسلح

ذكر وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن إطلاق النار في الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، اليوم الخميس كان على الرؤوس، وأنها بدأت بإطلاق نار من قبل قناصين على رؤوس المتظاهرين وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف “المولوي” في أول تصريح له حول الاشتباكات، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرات إلى اشتباكات مسلحة.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني.