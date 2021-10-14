اخبار الخليج – وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد دعم جهود الجمعيات الخيرية لخدمة العمل التطوعي والإنساني

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة النائب، السيدة فاطمة عباس قاسم، بحضور عدد من أعضاء جمعية مدينة سلمان الخيرية، وذلك اليوم الخميس في مكتبه.

واستعرض حميدان مع النائب قاسم وممثلي الجمعية الجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى توفير العيش الكريم وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، كما وتم استعراض أنشطة الجمعية وما تقدمه من مشروعات تنموية خيرية بهدف تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأهالي المنطقة تجسيداً لروح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع البحريني.

وفي هذا السياق، أكد حميدان حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم جهود الجمعيات الخيرية والأهلية، لما لها من دور بارز ومميز في خدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مبدياً تقديره للمبادرات النوعية والبرامج التي تنفذها جمعية مدينة سلمان الخيرية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، لتمكين الجمعيات الأهلية وفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية المتبعة.

من جانبهم أشادت النائب فاطمة عباس قاسم، وممثلي جمعية مدينة سلمان الخيرية، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحرصها على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التنموية المقدمة للمواطنين.