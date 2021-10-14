اخبار الخليج – جامعة البحرين تستعيد حسابها الرسمي على «الانستغرام»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة البحرين عن استعادتها لحسابها الرسمي على منصة إنستغرام قبل قليل، بعد انقطاع استمر لساعات إثر خلل تقني من قبل الشركة المشغلة للمنصة.
وتوجهت رئيسة الجامعة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي بالشكر الجزيل إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ومركز الاتصال الوطني، على التعاون والاهتمام الكبير والمثمر الذي قاموا به مع مركز تقنية المعلومات في جامعة البحرين، والمسؤولين عن إدارة الحساب في الجامعة، من أجل استرجاع الحساب في أسرع وقت.
وقد أرسل فريق فيسبوك (المشغل لمنصة انستغرام)، اعتذاره عما حدث، مشيرة إلى أن الإغلاق وقع من قبل الشركة عن طريق الخطأ.
ويعتبر حساب جامعة البحرين على «الإنستغرام» أكثر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا من قبل الطلبة والمهتمين بشؤون جامعة البحرين، ويبلغ عدد المشتركين فيه 96.5 ألف شخص.
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