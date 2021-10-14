أهالي «العمارية» بالرياض يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

الرياض - محمد عبدالله - يعاني أهالي مركز العمارية القديمة، التابع لمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض من سوء وضعف شبكة الجوال وغياب خدمات الإنترنت ما أدّى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة (مدرستي)، إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي، إنّ شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج للدرعية لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت، معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أنّ ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت.

وطالبوا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم.

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