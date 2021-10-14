بالفيديو.. فيصل يروي رحلته مع إدمان المخدرات وارتكابه جرائم مختلفة

الرياض - محمد عبدالله - ‏يروي الشاب السعودي فيصل حكايته مع إدمان المخدرات وبالتحديد مخدر الحشيش الذي تسبّب في ضياع مستقبله وارتكابه جرائم مختلفة أدّت إلى وقوع أزمات له منعته من استكمال دراسته.

يقول فيصل خلال حلوله ضيفًا على برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية: "أدمنتُ الحشيش في المرحلة المتوسطة، ولجأت إلى سرقة المنازل في المرحلة الثانوية، بدأ أهلي يلاحظون وجود تغيّر كبير في تصرفاتي وأنني أجلس كثيرًا بمفردي، لكن لم تصل مرحلة الشك إلى الإدمان".

يضيف فيصل: "خلال رحلة إدماني الحشيش بدأت أجرب كافة أنواع المخدرات، كل ما يأتي أمامي أتعاطاه حتى تمّ كشفي من عائلتي وتمّ منع المال عني، وهنا بدأت أسرق سيارات ومنازل".

بعد الانتهاء من الثانوية العامة أرادت عائلة فيصل أن تبعده عن الحالة التي تملكت منه، لذا تمّ إلحاقه ببعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن تلك الفترة يقول فيصل: "كانت البداية مبشّرة إلا أنني بعد فترة بدأت أعود إلى سابق عهدي وأتناول المخدرات بكثرة لحين أصبت بحالة من الهيسترية بدأت في تكسير السيارات خلال بعثتي وتمّ إلقاء القبض لأعود مرة أخرى إلى المملكة وأبدأ رحلة علاج".

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