مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - سجَّلت مدينتا مكة المكرمة وجدة، أعلى حرارة عالميًا، أمس الأربعاء؛ حيث سجلت عرفات بمكة ومدينة جدة 44 درجة مئوية.

وجاءت مدينة ريفادافيا بالارجنتين في المرتبة التالية مسجلة 42.6 مئوية، ومدينة فيكتوريا ريفر داونز بأستراليا 42.4 مئوية، ومدنيتا برني وجوري بالنيجر ومدينة يامبي باستراليا 42 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن السماء تكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

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