زحف الرمال يغزو طرق المحلية

شكلت الرمال الزاحفة المتراكمة على طريق غرب وجنوب متنزه المحلية بمحافظة المزاحمية خطراً يهدد سلامة مستخدمي الطريق الحيوي الذي يشهد عبورا مستمرا للكثير من الزوار للمتنزه من العاصمة الرياض. ورصدت «دوت الخليج» الطرق المؤدية للمتنزه من جهتي الغرب والجنوب التي تراكمت عليها الرمال، فيما دعا العديد من سالكي الطريق الجهات المعنية إلى إيجاد حل جذري لإيقاف الزحف بتوفير معدات لإزاحة الرمال أو وضع مصدات نباتية حفاظاً على سلامة المارة.



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