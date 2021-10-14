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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان قيس سعيد بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، برقيتي تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

 

وأعرب العاهل السعودي عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

 

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة أيضا للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

 

وعبر ولي العهد، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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