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السعودية | لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2022  

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازًا أكاديميًا جديدًا في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديميًا، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محليًا وأجنبيًا.

ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي تصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة “Quacquarelli Symonds”، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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