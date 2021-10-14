شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. إزالة مستودعات وورشاً مخالفة بطريق مكة القديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء أمس, إزالة ورش مخالفة ومستودعات أقيمت داخل حرم أبراج الضغط العالي على طريق مكة في نطاق بلدية الجنوب الفرعية. وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي, أن الفرق الميدانية وقفت على إزالة مبانٍ مخالفة عبارة عن مستودعات وورش أقيمت داخل حرم أبراج الضغط العالي، حيث تمت أعمال الإزالة بعد استكمال الإجراءات النظامية، بمساندة الفرق الميدانية. وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيَّها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.