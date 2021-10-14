«برينك مينا» تحصل على جائزة مسرعة الأعمال الاستثمارية للعام 2021 من «Entrepreneur ME»

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت شركة برينك مينا، إحدى ركائز رأس المال الاستثماري والمسرعات في المنطقة، والتي تلعب دورًا رئيسياً في تشكيل مستقبل الاستدامة والابتكار التكنولوجي على جائزة مسرعة الأعمال الاستثمارية للعام ٢٠٢١ من قبل Entrepreneur ME في حدث جائزة الابتكار التكنولوجي السنوي.

تقوم مسرعة الأعمال برينك مينا بتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على إيجاد حلول تعالج بعض أهم التحديات في المنطقة، من خلال إطار عمل استثماري يركز على تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. توفر برينك للشركات الناشئة باقة تشمل خبراء وموارد وامتيازات تمكنهم من بناء أعمال تجارية مستدامة وقادرة على النمو بنجاح ، ويشمل ذلك شبكة إقليمية وعالمية تضم أكثر من ١٠٠,٠٠٠ موجه وخبير ومستثمر من مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى شركات الاستثمار الجريء في الأسواق الناشئة.

كما أعرب المدير التنفيذي ياسين ابوداود عند استلامه الجائزة نيابة عن برينك مينا عن “أننا فخورون جدا بقبول هذه الجائزة ونود أن نشكر Entrepreneur ME على تقديرهم لحجم التأثير الذي تخلقه برامج تسريع الأعمال لدينا في عالم الشركات الناشئة. لم تكن هذه الجائزة ممكنة بدون جهود عائلة برينك من فريق وشركاء واستشاريين وشركات ناشئة. ونحن نتطلع إلى تمكين المتطلعين لتأسيس أعمال ناجحة في مجال التنمية المستدامة من جميع الأعمار في المنطقة والعالم من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية في جميع المجالات.

وأضافت مروة الإسكافي ، المديرة الإقليمية للبرامج والاستراتيجيات في برينك مينا “في عام ٢٠١٤ اطلقنا برنامج مسرعات الأعمال الاستثمارية في مقر الشركة الرئيسي في هونغ كونغ، ومنها كونت المسرعة جذورًا عميقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأربع سنوات المنصرمة، لتأهيل الشركات الناشئة وتطوير المواهب الإقليمية من خلال الاستفادة من الخبرات المتواجدة في المنطقة والعالم لإنشاء برنامج يلبي احتياجات الشركات الناشئة في المنطقة ويعمل على تمكينهم من مواجهة أي معوقات قد تحول دون تطورهم. وقد مكّن ذلك مؤسسيا من الاستفادة من خبرات شركائنا الحكوميين والاستراتيجيين والمستثمرين وشركاء سلاسل التوريد التي تمكن الشركات الناشئة العالمية من التوسع بنجاح في المنطقة، وتمكن المؤسسين الإقليميين من الوصول إلى الأسواق العالمية “.

يقع المقر الرئيسي لشركة برينك مينا في البحرين حيث تعمل بالشراكة مع صندوق العمل تمكين وشركة بتلكو، أحد مزودي خدمات الاتصالات الرائدة في المنطقة. بالإضافة إلى البحرين، تدير شركة برينك مينا برامج وشراكات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث استثمرت في أكثر من ٢٥ شركة ناشئة ، وسرعت ٧٥ شركة ناشئة ودربت أكثر من ١٦٠٠ من الراغبين في خوض مجال ريادة الأعمال في المهارات الرقمية وريادة الأعمال.