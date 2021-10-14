تجدد إطلاق النار في بيروت… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - استؤنف إطلاق النار بالأسلحة الآلية في حي الطيونة ببيروت، وفق ما أفاد به مراسل وكالة “سبوتنيك”، وبحسب قناة “الجديد”، قُتل شخصان وأصيب 12 بجروح.

أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهده حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى قتيلين و12 مصابا حتى الآن.

وذكرت القناة المحلية أنه “قتيلان و12 جريحاً وصلوا إلى مستشفى الساحل والمستشفى تطلب وحدات دم من جميع الفئات”.

وجدير بالذكر أن هذه الحصيلة من مستشفى واحد وهو مستشفى الساحل، فيما لم تعلن حتى الآن مستشفيات أخرى عن استقبال حالات على خلفية الأحداث.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في “حركة أمل” و”حزب الله”، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.