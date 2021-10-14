اخبار دوليه – السعودية: القبض على مهربي مخدرات تسببا في مقتل مواطنة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة السعودية، الخميس، اعتقال مواطنين اثنين تسببا في مقتل امرأة وإصابة زوجها في جنوبي المملكة، جراء قيادتهما سيارتهما بسرعة متهورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة.

وأشار حكمي إلى الحادث نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته، إذ اتضح أن أحد المشتبه بهما كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة.

ولفت إلى أنه قد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.