جامعة الجوف تحقق إنجازًا ضمن تصنيف «QS 2022» للجامعات العربية

الرياض - محمد عبدالله - قفزت جامعة الجوف، 50 مرتبة في تصنيف (QS 2022) للجامعات العربية، وحصلت على الترتيب (81-90)

وأعلنت جامعة الجوف –عبر تويتر- أنها حققت إنجازا بوجودها ضمن أفضل (81-90) جامعة عربية.

من جهة أخرى، حصل برنامج البكالوريوس في طب جراحة الأسنان بكلية طب الأسنان بالجامعة، على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما أطلقت جامعة الجوف مبادرة دعم المشروعات البحثية في مجالات تنمية القدرات البشرية، وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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