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بالصور.. الشيخ تميم بن حمد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الأمير تركي بن محمد بن فهد

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الرياض - محمد عبدالله - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والذي نقل لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد - حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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