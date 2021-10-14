بالفيديو.. أطفال يرون أسلحة من خيال ألعاب الفيديو جيم بأحد المعارض

الرياض - محمد عبدالله - في تجربة أقرب لأرض الواقع، تمكَّن بعض الأطفال من الاستفادة من معرض الأسلحة للتعرف على أنواع الأسلحة المختلفة التي يجدونها في ألعاب الفيديو، وتجربتها ومعرفة كيفية استخدامها.

وظهر الطفل خالد حتاتة في لقاء مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، ليعبر عن مدى سعادته لرؤية بعض الأسلحة التي طالما حلم برؤيتها، لافتا إلى أنه زار معرض الأسلحة مع والده؛ بسبب رغبته في الإمساك بالأسلحة التي لا يراها إلا في الألعاب الإلكترونية.

وظهر شغف الطفل خالد وفضوله منذ دخوله إلى المعرض، حيث تنقل بين أرجاء المعرض للاطلاع على أكبر قدر ممكن من أنواع الأسلحة.

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