صندوق التنمية الصناعية يحدد 3 مراحل للحصول على قرض صناعي

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد صندوق التنمية الصناعية، 3 مراحل للحصول على القرض الصناعي، موضحًا بالتفصيل الإجراءات التي تتم بكل مرحلة على حدة.

وأشار الصندوق الصناعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنَّ مراحل الحصول على تمويل قرض التنمية الصناعية يتمثل في التالي :

- مرحلة التسجيل

- مرحلة التقييم والموافقة على طلب القرض

- مرحلة صرف القرض والمتابعة

التسجيل للحصول على القرض الصناعي

وأوضح صندوق التنمية الصناعي، أنه في هذه المرحلة يقوم العميل بإنشاء حسابٍ عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، ويقدم طلبًا مبدئيًا للحصول على القرض مُضمنًا فيه التفاصيل التالية:

- معلومات عن القطاع

- بيانات الترخيص

- بيانات الشركة

- تفاصيل المنتج

- بيانات ملكية المشروع

- الملاءة الماليّة

- ‏معلومات حول البنك (في حالة كان المالك أجنبياً)

- ‏بيانات الشخص المصرّح له

وبيّن الصندوق، أنَّه بمجرد تقديم العميل طلبًا مبدئيًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، يوجّه الطلب آليًا عبر البوابة الإلكترونية إلى قائد فريق علاقات الائتمان.

التقييم والموافقة على طلب القرض

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أنّه في هذه المرحلة يمر طلب القرض بخطوة أساسية وهي الدراسة المبدئية وبعد ذلك يُقبل طلب القرض مبدئيًا إذا استوفى العميل الاشتراطات المطلوبة أو يتم تمرير الطلب لخطوة الاعتماد والتقييم وتوقيع عقد اتفاقية القرض.

وكشف الصندوق، أنه في حالة الدراسة المبدئية يُراجع قائد فريق علاقات الائتمان الطلب المبدئي عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيرًا إلى أنّه ‏ ‎يُخطَر مقدم الطلب آليًا عبر البوابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الطلب المبدئي.‏‏‎

وأشار الصندوق الصناعي، إلى أنّه في حال موافقة قائد فريق علاقات الائتمان على الطلب المبدئي، يبدأ العميل بتعبئة استمارة طلب القرض، لافتًا أنّه‏‏ يُجري قائد فريق علاقات الائتمان مراجعة شاملة لبقية استمارة طلب القرض لضمان اكتمالها ودقتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعاتٍ مختلفة مع العميل ليفهم بشكل أفضل ووافٍ عن المشروع، وتوضيح ما تدعو الحاجة إلى توضيحه.

وأضاف أنه في حال اكتمال الطلب واستيفائه لجميع سياسات الصندوق الصناعي، فسيسجَّل الطلب ويُعتمد من قبل قائد فريق علاقات الائتمان ‏ليُحال بعدها إلى مرحلة التقييم.

المتطلبات اللازمة في حالة قبول الطلب

وأوضح الصندوق، أنه يُقبل طلب القرض مبدئيًا إذا استوفى العميل المتطلبات التالية:

- استمارة الطلب صحيحة ومكتملة

- ‏‏ترخيص صناعي سار المفعول/ ترخيص استثمار صناعي من الهيئة العامة للاستثمار

(SAGIA) أي تراخيص أخرى ذات علاقة.

- دراسة جدوى اقتصادية وافية عند الحاجة.

- المستندات المطلوبة من قبل المستشارين الفنيين إذا لزم الأمر، وهي:‏‏ عروض أسعار الآلات والمعدات/ عقودها ومستندات التخليص الجمركي (في حال استلامها بالفعل).

- إجراءات توريد المواد الخام، واتفاقية توريد الأدوات. ‏‏ عقود وأسعار البناء والأعمال المدنية، والرسومات الهندسية وجدول الكميات. سجل تجاري ساري المفعول.

- مستندات النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للشركة أو اتفاقية الشراكة، موثقة حسب النظام من قبل كاتب العدل (باستثناء الملكيات الفردية).

- بيانات الملاءة المالية الشخصية للمالكين/ الشركاء. نسخ من بطاقات هوية الملّاك.

- ‏اتفاقية تأجيرٍ موقع المشروع سارية المفعول من المدينة الصناعية التي سيقام فيها المشروع، وإن أُقيم المشروع على أرض مملوكة ملكية خاصة، فمن الضروري تقديم نسخة سارية من رخصة البناء وتصريح تشغيل المشروع على الموقع المقترح، من قبل الجهات المعنية. ‏صك الملكية في حال كان المشروع على أرض خاصة.

- الاتفاقية/ الاتفاقيات الفنية (إن وجدت).

- ‏اتفاقية/ اتفاقيات الترخيص (إن وجدت).

- ‏بوليصة التأمين (إن وجدت).

- إقرارات الشركة.

- الوكالات القانونية اللازمة. ‏

- اتفاقيات المبيعات/ التسويق، بما في ذلك خطط التصدير (إن وجدت).

ولفت الصندوق الصناعي، إلى أنّه يستطيع مُمثل المشروع التواصل مع قائد فريق علاقات الائتمان ‏المعيّن أثناء تقديم بقية الطلب لاستيضاح جميع المتطلبات.

وشدد الصندوق، على أنه عقب التسجيل، سيقوم الصندوق الصناعي بتمرير الطلب لمرحلة التقييم والاعتماد لتحليل المشروع من جوانبه الائتمانية والتسويقية والتقنية، وبناءً على جدوى وصلاحية المشروع؛ سيُبلّغ العميل تلقائيًا بالقرار النهائي عبر البوابة الإلكترونية، وكذلك عن طريق قائد فريق علاقات الائتمان ‏خطيًا.

​​توقيع اتفاقية طلب القرض

وكشف صندوق التنمية الصناعية، أنه إذا قُبل طلب القرض رسميًا في هذه المرحلة، يُبلّغ العميل خطيًا بشروط وأحكام القرض مضمنةً في خطاب التزام.

وأضاف الصندوق، أنه عند قبول العميل ذلك وتوقيعه على خطاب الالتزام، ستكون اتفاقية القرض واتفاقية رسوم المتابعة جاهزة للتوقيع بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها مسبقًا، مضيفًا أنه لتوقيع اتفاقية القرض، يُلزم العميل بتقديم التالي:

- صورة للترخيص الصناعي.

- صورة للسجل التجاري.

- صورة لعقد التأسيس وبنوده.

- صورة لعقد إيجار الأرض، أو أصل صك الملكية.

- تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة أو بوكالة للشخص المفوض بالتوقيع على عقد القرض، وأي اتفاقيات ذات علاقة وسندات الأمر.

- قائمة مُفصلة بالأصول الثابتة للمشروع والتي سيتم رهنها.

- وبعد التوقيع على اتفاقية القرض، يُسجل الرهن لصالح الصندوق الصناعي أو تُقدم الضمانات المطلوبة، أو كلاهما، حسب ما يقرره الصندوق الصناعي.

صرف القرض والمتابعة

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أنه يتم صرف القرض وفق الجدول المحدد في اتفاقية القرض، ويلتزم العميل بتسديد القرض المستحق عليه وفقًا للاتفاقية الموقعة.

وأشار الصندوق الصناعي، إلى أنه يتم صرف القرض بعد تزويد مدير المحفظة المالية بما يلي عبر بوابة العميل، وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

- مطالبات التكلفة وإثبات المدفوعات.

- تلبية الشروط الخاصة المطبقة لدى الصندوق الصناعي.

- بوليصة تأمين سارية تتضمن شروط الصندوق.

ولتسريع عملية الصرف وتسهيلها، على العميل أن يقوم بما يلي:

- فتح حسابٍ مصرفي خاص ومستقل للمشروع.

- الاحتفاظ بدفاتر المشروع المحاسبية.

- تجهيز نظام حفظ مناسب لجميع الوثائق المتعلقة بالطلب وبالموافقة على الصرف. توظيف محاسب مؤهل للمشروع يتولى إعداد البيانات المالية المطلوبة.

- تجنب الدفع نقدًا لأي بند من بنود تكاليف المشروع، ويعدّ الاعتماد المستندي هو وسيلة الدفع المثلى لصندوق التنمية الصناعي.

ونبّه صندوق التنمية الصناعية، إلى أنه في حال انخفضت التكلفة الإجمالية للمشروع عن التكلفة المنصوص عليها في الميزانية، سيقوم الصندوق الصناعي بخفض القرض بنسبة الانخفاض الحاصلة للتكلفة، وسيُعد خطابًا إلحاقيًا بذلك ويلحق باتفاقية القرض الموقعة.

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