قطار فائق السرعة يربط بين المملكة والإمارات بنهاية العام المقبل

الرياض - محمد عبدالله - من المتوقع أن يتم الانتهاء من ربط السعودية والإمارات عبر القطارات فائقة السرعة بنهاية العام القادم ( 2022).

وذكرت قناة السعودية، أن خط القطار بين البلدين هو الأوسع بدول التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة النقل والركاب بين السعودية والإمارات.

يذكر أن الربط بالقطارات بين البلدين يأتي ضمن ربط خليجي كامل، بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون لعام 2016.

وأوضحت دراسات في عام 2015، أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية تربط بين دول الخليج العربي، بطول يتجاوز 400 ألف كيلو متر.

اقرأ أيضا:

الموافقة على مقترح إماراتي - سعودي بشأن الأمن الغذائي المائي