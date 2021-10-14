كاميرا مراقبة ترصد آخر ظهور لفتاة تبوك المفقودة.. ووالدها يناشد بالبحث عنها

الرياض - محمد عبدالله - رصدت كاميرا مراقبة آخر ظهور لفتاة تبوك المفقودة، منذ أول أمس الثلاثاء، فيما ناشد والدها بالبحث عنها.

وأوضح والد الفتاة أنها تبلغ من العمر 12 عامًا، وكانت ترتدي عباءة سوداء، ورصدتها كاميرا مراقبة وهى تسير داخل حي أبو سبع، كما تم توثيق دخولها إلى (المنصة) في مدرستها.

ونشرت حسابات على موقع التواصل تويتر، مقطعًا مصورًا للفتاة وهى تسير بأحد الشوارع، وهو آخر مشهد تظهر به قبل فقدها.

وأوضح والد الفتاة أنه قدّم بلاغًا للجهات المعنية، في مركز شرطة الحمرا بتبوك، مناشدًا بالبحث عنها.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. لحظة العثور على مفقودة «شوقية مكة» على شاطئ بجدة