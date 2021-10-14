الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع: حار نسبيًا وأمطار على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبيا بالنهار، على معظم المناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع (الخميس– السبت)، مع أمطار على الشمال وعسير وجازان والمرتفعات اليوم الخميس .

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع، أجواء حارة نسبيا على معظم المناطق نهاراً، لطيفة فجرا، وتميل للبرودة خارج المدن فجرا، ورياح متقلبة من خفيفة لمتوسطة.

وأشار إلى أنه متوقع هطول أمطار خفيفة على أقصى الشمالية ومرتفعات عسير وجازان اليوم الخميس.

اقرأ أيضا:

الحيزان عن طقس الخميس: مائل للحرارة وسحب على شمال المملكة