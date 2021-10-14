السعودية | المملكة تواصل محاربة الجائحة.. الصحة تكثف جهودها لدحر الفيروس.. وتتويج دولي بالحصول على المركز الثاني بمؤشر “نيكاي” للتعافي من كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تواصل محاربة الجائحة.. الصحة تكثف جهودها لدحر الفيروس.. وتتويج دولي بالحصول على المركز الثاني بمؤشر “نيكاي” للتعافي من كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

تواصل المملكة اتخاذ إجراءاتها المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف عمليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ومواجهة كافة أشكال مخالفة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وصول عدد الجرعات المعطاة إلى أكثر من (44,000,000)

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد الجرعات المعطاة لمواجهة كورونا الي أكثر من (44,000,000) جرعة من لقاح كورونا.

وبحسب الصحة فإن هذه الجرعات تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودشنت وزارة الصحة المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي.

تنسيق كامل بين الوزارات لمواجهة فيروس كورونا

تعمل كافة الوزارات في تنسيق وتناغم لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية المواطنين من الإصابة بالفيروس، حيث تكثف كل مؤسسة من جهودها في سبيل المرور من هذه الأزمة التي أنهكت العالم وحصت الآلاف من الضحايا.

التعليم تحول غير المحصنين بجرعتين إلى الانتساب

أصدرت وزارة التعليم توجيه عاجل إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى (التعليم عن بعد أو الانتساب)، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات و الاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة ٣٠ يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

أعلن صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، عن منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتي من لقاح كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: “سوف نكثف جولاتنا الرقابية لتطبيق الإجراءات الوقائية”.

ونوه إلى أن البروتوكولات تتضمن اشتراط الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا، وارتداء الكمامة من قبل جميع مستخدمي وسائل النقل، وكذلك تعقيم الوسيلة.

وشملت الاشتراطات عدم زيادة الطاقة الاستيعابية داخل وسيلة النقل عن 50 %، وترك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر.

التجارة تمنع دخول غير المحصنين إلى المحال التجارية ومنافذ البيع

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا، شرطًا لدخول المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وكافة المنشآت التجارية للعاملين و المتسوقين، وقد تم تطبيق القرار الأحد الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق مايظهر في تطبيق توكلنا”.

الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

وأعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

وأوضحت الوزارة أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والنبوي للحاصلين على جرعتين

كما اتخذت وزارة الحج والعمرة قرارا يتضمن اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”.

وتهدف الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة ، الحرص على صحة المعتمرين والمصلين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا”.

المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً وفقاً لمؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من كورونا

وحصلت المملكة على المركز الثاني عالمياً، وفقاً لمؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد ضمن مقارنات المؤشر في أكثر من 120 دولة، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

و يجسّد هذا النجاح الإنجازات التي حققتها المملكة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي سخرت الإمكانات البشرية والمادية كافة لسلامة الإنسان والمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما يجسّد الوعي المجتمعي في مواجهة الجائحة.

وقال وزير الصحة خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، إن المملكة تحقق نجاحات واضحة على مستوى مواجهة الجائحة، كان أحدثها حصول المملكة على المركز الثاني بمؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس كورونا.

وأكد العبدالعالي أن إنهاء خطر الفيروس يتطلب وقتًا، موضحا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاص بكل مرحلة والإقبال على أخذ اللقاحات يجعلان المملكة قادرة على مواجهة كل مرحلة وتجاوزها بنجاح.

تحسن ملحوظ في مؤشر الإصابات بكورونا

وفي آخر احصاء للوزارة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 44 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,768 فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،761، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،753 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشر الإصابات بكورونا في المملكة. داعيا الجميع بتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا للحماية من التحورات. ولفت متحدث الصحة إلى أن عدد من استكملوا التحصين بجرعتين يقترب من 20 مليون شخص.