شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة .. رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري بالانفاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة العاصمة المقدسة بإعداد وتجهيز شبكات الأنفاق كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة, وترسية أعمال الصيانة والنظافة بها على عدد من الشركات الوطنية المختصة وتجهيزها بأحدث تقنيات الإضاءة والسفلتة ومراوح التهوية النفاثة والمولدات الاحتياطية وأجهزة إنذار الحريق.

وتشكل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين. ويبلغ عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 58 نفقاً، خُصِّص منها 36 نفقاً للسيارات و4 أنفاقٍ للمشاة بمكة المكرمة، و12 نفقاً للسيارات و6 أنفاقٍ للمشاة بالمشاعر المقدسة، فيما تبلغ مساحة الطرق بالأنفاق 410.000 متراً مربعاً.

كما تعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة على ضمان تهيئتها وأدائها بفاعلية من خلال فرقٍ ميدانية مختصة ومقاولين مؤهلين لمتابعة أعمال الصيانة وتفقُّد مكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة على مدار الـ24 ساعة.

وقامت الأمانة خلال العام الحالي 2021م باستبدال 47.000 لمبة مختلفة الأنواع بالأنفاق، وتشغيل وصيانة 108 مولدات كهربائية، وصيانة 332 مروحةً للتهوية، وتشغيل 125 وحدة تكييف هواء، وصيانة 970 جهاز إنذارٍ لمكافحة الحريق، وتركيب 70 مروحةً نفاثة، وتوريد 25 حساساً لقياس جودة الهواء بالأنفاق، وتشغيل وصيانة 206 كاميرات للمراقبة، إضافةً إلى تأهيل ورفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري لبعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتحرص الأمانة على تشغيل شبكات الأنفاق وجسور المشاة بالعاصمة المقدسة وفق أعلى معايير الجودة، حيث جرى مؤخراً تأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي وإعادة تأهيله، إلى جانب تأهيل عبَّارة المشاة بحي الإسكان، ومعالجة الشروخ لجدران وأسقف نفق الملك خالد، وتنفيذ أعمال الدهانات للأسطح الخرسانية لنفقَي بئر بليلة وشعب عامر، وصيانة نفق المرور بالسوق الصغير، ومواصلة أعمال النظافة وتشغيل وصيانة السلالم الكهربائية، وصيانة مخارج الطوارئ والإضاءة بدقة متناهية، بما يتناسب مع معايير السلامة المرورية.