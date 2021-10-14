شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «يوم البيئة العربي» في روضة خريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة نثر بذور النباتات المحلية بطائرات "الدرون" وحملة تنظيف بمناسبة يوم البيئة العربي الذي يصادف اليوم الـ 14 من أكتوبر 2021 م في محيط روضة خريم الواقعة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع جمعية "آفاق خضراء البيئية" ومشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي للمجتمع عن طريق الأنشطة والفعاليات البيئية وتعزيز دور وثقافة المجتمع وغرس مبادئ التطوع وتشجيع الطلاب للمساهمة في حماية البيئة، ومعرفة أضرار المخلفات والنفايات عليها، والعمل على إبراز دور منسوبي الهيئة في المسؤولية المجتمعية. وتم إطلاق المبادرة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، وبالتعاون مع جمعية "آفاق خضراء البيئية " ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الصقير، وبمشاركة العقيد مسعود بن خالد القبع قائد القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض، ومحافظ (محافظة رماح) عبد الله بن محمد الشرافا، ورئيس بلدية محافظة رماح بجاد بن شنار السبيعي، ومساهمة هيئة الهلال الأحمر السعودي بتقديم فرق إسعافية تهدف إلى مساندة وخدمة المجتمع. وبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة، وأهمية حماية البيئة والاستدامة لدى المجتمع. وأكد على قيم ومبادئ المبادرة المجتمعية بإشراك منسوبي الهيئة وعدد من طلاب المدارس والمتطوعين في المبادرة بالتعاون مع جمعية "آفاق خضراء البيئية"، في إطار تعزيز التكامل ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة حيث تضمنت المبادرة نثر بذور النباتات المحلية مثل أشجار الطلح والسدر البري ونباتات النفل والخزامى والربلة والصفار بطائرات "الدرون"، والاهتمام بمحيط روضة خريم وجعلها خالية ونظيفة من المخلفات لجعلها مكاناً حضارياً جاذباً