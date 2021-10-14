اخبار دوليه – من ضمنها جميع دول الخليج العربي .. إندونيسيا تفتح جزرها السياحية أمام زوار 19 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول إندونيسي بارز اليوم الخميس، إن بلاده أعادت اليوم فتح جزرها السياحية أمام زوار 19 دولة بعد استقرار في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال لوهوت باندجايتان المسؤول عن الاجراءات المتعلقة بالجائحة في بيان له «إنه بناء على توجيهات رئيس البلاد، نسمح للزوار من 19 دولة بالسفر إلى بالي و جزر رياو».
وأضاف المسؤول أن الدول التي تم السماح لمواطنيها بالدخول هي السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وليختنشتاين وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبولندا والمجر والنرويج .
واكد باندجايتان أن هذه الدول تعتبر مسيطرة على الجائحة في ظل نظام الإنذار المكون من أربع مستويات الخاص بمنظمة الصحة العالمية .
ويجب أن يكون لدى الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 مكتوبة باللغة الإنجليزية وإثبات اختبار «بي سي آر» سلبي بالإضافة إلى حجز فندق.
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