اخبار دوليه – الولايات المتحدة تعتزم بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح في عرض البحر

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم الحكومة الأمريكية في إطار خطتها لتوفير هذه الطاقة لأكثر من عشرة ملايين منزل بحلول 2030 بناء عدد من المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة من الرياح قبالة سواحلها.

وفي إطار الطموحات المناخية للرئيس جو بايدن، تهدف هذه المبادرة التي تبلغ تكلفتها 12 مليار دولار إلى إنتاج 30 جيجا واط من طاقة الرياح بحلول 2030.

وتقوم حكومة الولايات المتحدة بوضع خارطة طريق للنهوض بالمشاريع التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وخلق وظائف برواتب جيدة وتسريع انتقال البلاد إلى مستقبل أنظف في مجال الطاقة.

وأوضح البيت الأبيض أن المشروع سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 78 مليون طن مع توفير عشرات الآلاف من الوظائف.

وستطرح 7 امتيازات جديدة للبيع بحلول 2025 في خليج مين وساحل المحيط الأطلسي الأوسط وخليج المكسيك وقبالة مدينة نيويورك وولايات كارولاينا وكاليفورنيا وأوريغون.

وتضم الولايات المتحدة حاليًّا مزرعة واحدة من هذا النوع هي بلوك آيلاند التي اكتمل بناؤها في نهاية 2016 قبالة ولاية رود آيلاند وتبلغ قدرتها 30 ميجاواط.