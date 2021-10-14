اخبار الخليج – الداخلية: القبض على شخصين لقيامهما بأعمال السحر والشعوذة

محمد بن مسعود - الدمام - القت شرطة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على شخصين عربي(45 عاماً) وآسيوي ( 36 عاماً ).لقيامهما بعمليات نصب واحتيال عن طريق السحر والشعوذة إضافة الى مخالفة الآداب العامة.

وأوضحت الإدارة أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة ، فقد وردت معلومات بهذا الشأن ، وعليه قامت شرطة المباحث الجنائية بإجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما ، وبتفتيش مسكنهما تم ضبط الأدوات التي استخدمها المذكورين في ذلك.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.