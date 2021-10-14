اخبار الخليج – جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

محمد بن مسعود - الدمام - 2021-10-14T11:36:11.933+03:00 تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس كيم جونغ وون رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

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