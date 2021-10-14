تنبيهات الأرصاد: 8 مناطق تشهد رياحا وسحبا رعدية.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس اليوم الخميس، هبوب رياح وتكون سحب رعدية، خلال الساعات المقبلة في 8 مناطق بالمملكة.

ووفق تنبيهات المركز، يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء، هبوب رياح تسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتؤثر على كل من: منطقة الرياض «البجادية»، والحدود الشمالية «رفحاء».

كما تؤثر ذات الحالة بنفس التوقيت على منطقة مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية»، والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع»، وحائل «حائل، الحائط، الشملى، السليمى، الشنان، بقعاء».

وتتأثر منطقة عسير «أبها، الحرجة، النماص» بسحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 6 مساء، كما تتأثر منطقة الجوف «القريات» بحالة جوية مماثلة بدءا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 7 مساء.

أما المنطقة الشرقية «الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهرا، عديد، القيف، بقيق، رأس تنورة، سلوى» فتتأثر بالضباب بدءا من الساعة الثانية صباحا وحى الساعة 6 مساء.

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