«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات من رياح وضباب في الحدود الشمالية والشرقية

الرياض - محمد عبدالله - نبه «أمن الطرق» قائدي المركبات، بتأثر عدد من المواقع في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، برياح سطحية وضباب، يؤثران على مستوى الرؤية الأفقية.

وقال، عبر تويتر، بالنسبة لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (العويقيلة - حزم الجلاميد-عرعر)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أصدر «أمن الطرق» تنبيها لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية (الأحساء -البطحاء - الجبيل- الخبر- الدمام-الظهران- العديد- القطيف-سلوى)، بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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