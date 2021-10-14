طقس المملكة اليوم.. أمطار على المناطق الشمالية وأجواء ضبابية بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار المناخي في عدد من مناطق المملكة وبخاصة في الحدود الشمالية التي يتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد سحبًا رعدية مع فرص بهطول زخات أمطار، فيما يسود طقس ضبابي بالمنطقة الشرقية، وإلى التفاصيل:

رياح وسحب رعدية بالحدود الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس اليوم الخميس، هبوب رياح وتكون سحب رعدية، خلال الساعات المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

ووفق تنبيهات المركز، يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء، هبوب رياح تسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتؤثر على كل من: منطقة الرياض «البجادية»، والحدود الشمالية «رفحا»

الطقس بمكة المكرمة وعسير

كما تؤثر ذات الحالة بنفس التوقيت على منطقة مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية»، والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع»، وحائل «حائل، الحائط، الشملى، السليمى، الشنان، بقعاء».

وتتأثر منطقة عسير «أبها، الحرجة، النماص» بسحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 6 مساء، كما تتأثر منطقة الجوف «القريات» بحالة جوية مماثلة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 7 مساء.

ضباب في المنطقة الشرقية

أما المنطقة الشرقية «الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهرا، عديد، القيف، بقيق، رأس تنورة، سلوى» فتتأثر بالضباب بدءًا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

أصدر «أمن الطرق» تنبيها لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية (الأحساء -البطحاء - الجبيل- الخبر- الدمام-الظهران- العديد- القطيف-سلوى)، بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا يتوجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

توجيهات ونصائح لسائقي السيارات

وفي إطار المتابعات المناخية والطقسية، نبه "أمن الطرق" قائدي المركبات، بتأثر عدد من المواقع في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، برياح سطحية وضباب، يؤثران على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، بالنسبة لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (العويقيلة - حزم الجلاميد-عرعر)، لذا يود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

اقرأ أيضًا :

أمطار وسحب رعدية وسيول على مناطق عدة

تعرف على طقس السعودية اليوم.. أجواء حارة وأمطار رعدية