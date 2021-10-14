98 %نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و80 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، قد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,515,646) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,486,816) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,424) حالة.

وأشار الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ ( 80,009,977) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة تكشف عن المدة اللازمة لتنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج