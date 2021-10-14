هل يؤثر برنامج ريف على دعم حساب المواطن؟

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن تأثير التسجيل في برنامج ريف على قيمة دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن، ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع "تويتر": إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية .

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحدّ الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

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