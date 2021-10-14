تعرف على طقس الخليج اليوم.. حار بقطر وصحو بسلطنة عمان ومعتدل بالبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تشهد دول الخليج العربي أجواء مناخية من معتدلة إلى حارة خلال ساعات النهار معتدلة نسبيًا بساعات الليل، حيث تشهد كل من سلطنة عمان وقطر أجواء دافئة إلى حارة، بينما يتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في البحرين، وإلى التفاصيل:

طقس معتدل وضباب خفيف بالبحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم في سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية.

وأشارت الأرصاد البحرينية، إلى أن نشاط الرياح يتوقع أن تكون شمالية غربية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة أحيانا خلال النهار .

أجواء حارة في قطر

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، أن تشهد البلاد طقسًا حارًا نسبياً نهاراً مع سحب محلية ورياح أغلبها شمالية غربية - شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولا يوجد تحذير بحري لليوم.

وأوضحت الأرصاد القطرية، أنه من المتوقع أن تشهد ساعات الصباح ارتفاع درجة حرارة مع رطوبة في الجو، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تشهد ساعات المساء اعتدالا نسبيًا في درجة الحرارة.

طقس صحو بسلطنة عمان

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أن تشهد محافظات السلطنة طقسًا صحوًا بوجه عام مع احتمال تشكل السحب المنخفضة.

كما توقعت مديرية الأرصاد العمانية، أن تشهد ساعات آخر الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليوم غد الجمعة ضباب على أجزاء من سوال بحر العرب.

حالة الموج ببحر العرب

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أنه فيما يتعلق بحالة البحر فيتوقع أن يكون الموج هادئ على معظم سواحل السلطنة ويصل إلى ارتفاع متر واحد.

وأضافت الأرصاد، أنها تتوقع أن تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا وجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة على سواحل بحر العرب.

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