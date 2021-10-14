شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله حيز التنفيذ .. جولات تفتيشية لمتابعة التوطين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على أنشطة المطاعم، والمقاهي، ومحال بيع العصائر والايسكريم، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران ومحافظتي حبونا وشرورة. وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 129 منشأة تجارية، تعمل في أن أنشطة المطاعم والمقاهي وبيع العصائر والآيسكريم، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 95 موظفًا، منهم 17 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 802 وافدًا من مختلف الجنسيات، وضُبطت 5 مخالفات للتوطين، فيما تم حصر 27 فرصة وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين