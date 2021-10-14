شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. ضباب على الشرقية وسماء غائمة في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة المهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها. كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.