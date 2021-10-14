محمد بن مسعود - الدمام - عُثر بحوزتهما على كمية من مادة القات المخدرة.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته -رحمها الله- حيث اتضح أن الجاني كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. جازان.. القبض على مواطنَيْن تسبَّبا في حادث مروري أدى إلى إصابة مواطن ووفاة زوجته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-14 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته -رحمها الله- حيث اتضح أن الجاني كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. 14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 01:19 AM اخر تعديل 14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 06:59 AM عُثر بحوزتهما على كمية من مادة القات المخدرة.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة عُثر بحوزتهما على كمية من مادة القات المخدرة.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته -رحمها الله- حيث اتضح أن الجاني كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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