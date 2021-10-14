محمد بن مسعود - الدمام - ”لاحل الا التفاوض” ..مسؤول عسكري ايراني يزعم قرب سقوط مأرب بيد وكلائهم الحوثيين

زعم مسؤول بارز في الحرس الثوري الايراني، أن مدينة مأرب على وشك السقوط بيد وكيلهم الحوثي، معتبرا أن التفاوض مع السعودية هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الايراني، العميد عباس نيل فروشان، في حوار مع وكالة انباء تسنيم الايرانية إن الحوثيين الذين اسماهم بـ”المقاومة اليمنية” “نمت قدراتهم العسكرية بما فيه الكفاية ولا يمكن للعدو أن يهزمهم”، مضيفا: “لذلك أتوقع أنه لا خيار أمام السعوديين سوى التفاوض لإنهاء الحرب اليمنية وأحكم طريق لذلك هو التوصل إلى اتفاق وتسوية سلمية”.

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وتابع فروشان: “اليوم في اليمن، مقاتلو المقاومة أذكياء للغاية ومجهزون بأحدث المعدات العسكرية واكتسبوا المعرفة لبناء وتصميم هذه المعدات”.

وأردف فروشان قائلاً: “اليوم مدينة مارب على وشك السقوط، وإذا كانت السيطرة هذه المدينة بطيئة فذلك بسبب الترتيبات الإنسانية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية”، حسب زعمه.

وفي نفس السياق قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدكتور معين عبد الملك، إن نتيجة معركة مأرب ستحدد مسار الحرب في البلاد إلى “حد كبير”.

وأضاف عبد الملك أن الجهود الأمريكية تذهب هباء نتيجة تعنت الحوثيين، مؤكدا أن المليشيات لم يكونوا جادين في المفاوضات السابقة، ، وفق ما نقلته قناة “الحدث”.