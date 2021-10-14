محمد بن مسعود - الدمام - أسد يتجول في شوارع السعودية بعدما هرب من صاحبة ويثير الذعر والهلع بين الناس في مدينة الخبر (فيديو)

تمكنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، من السيطرة على أسد طليق شوهد وهو يتجوّل في أحد شوارع مدينة الخبر، التي تقع في المنطقة الشرقية للمملكة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن كوادره ”سيطرت على أسد طليق في مدينة الخبر، بعد تلقي المركز بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع“.

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وأشار المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أنه ”تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري“.

وأكد المركز في تغريدته، التي أرفقها بصوتين للأسد الطليق، ”أنه تمت السيطرة على الأسد دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن“.

وكان نشطاء ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لأسد، وهو يتجول، طليقا، في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الخبر السعودية.

يشار إلى أن المركز الوطني السعودي قد أرفق بتغريدته صورة للأسد وهو يتجول، حرا طليقا، في أحد الشوارع، فيما نشر صورة أخرى له من داخل قفص حديدي بعد السيطرة عليه.

المصدر: تي آر تي عربي