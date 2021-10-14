محمد بن مسعود - الدمام - فيديو لأصحاب القلوب القوية.. كاميرا مراقبة ترصد مصرية وهي تقتل جارتها المسنة وتضعها داخل كيس بلاستيك وتخرج جثتها من المنزل لرميها في الشارع!

وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة، لحظة قيام سيدة وابنتها بقتل جارتها المسنة، في مدينة طامية بمحافظة الفيوم في مصر.

استدراج الضحية

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وأظهر مقطع الفيديو جلوس المتهمة وتدعى كريمة “54 عامًا” بجوار المجني عليها “خضرة، 85 عامًا”، أمام منزلها، ثم تحركا إلى داخل منزل الأولى.

وبعد عدة دقائق توقف “توكتوك” أمام المنزل الذي تمت فيه الجريمة، وتم وضع المجني عليها في كيس بلاستيك، داخل المركبة، وتحركت بها إلى المنطقة التي عثر عليها فيها بعد ذلك.

بلاغ يقود للعثور عن الجثة

الجدير بالذكر أن مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا، بعثور أهالي مدينة طامية على كيس بلاستيك، بداخله جثة سيدة مسنة ملقاة بأرض فضاء، وتبين أن الجثة لسيدة، تدعى خضرة محمود أحمد، 85 عاما، ومُبلغ باختفائها، بحسب صحيفة الأهرام.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن جارة المجني عليها، هي المتهمة بقتلها، بمعاونة أبنائها، بعد أن استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم، ثم سرقوا قرطها الذهبي، ونقودها، وقتلوها، ووضعوها بداخل كيس، وألقوا جثتها في أرض مهجورة.

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