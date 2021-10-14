محمد بن مسعود - الدمام - بعد العثور على جثتها بوضع صادم.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة ويكشف سبب وفاة فنانة شهيرة .. شاهد بالصور من تكون ؟

كشف الطب الشرعى فى مقاطعة تيون، بولاية وايومنج الأمريكية، سبب وفاة نجمة “الإنستجرام” الأمريكية الشهير جابى بيتيتو، وقال برنت بلو، الطبيب الشرعي في مقاطعة تيتون، إن سبب وفاة جابي بيتيتو كان “خنقا”، .موضحا أن وفاتها كانت قتلا.

وقدم بلو برنت، وثيقة قانونية إلى كاتب محكمة مقاطعة تيتون، وقال فيها “على وجه التحديد، كان سبب الوفاة هو الخنق اليدوى الاختناق”، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية. وكان بلو برنت قد أوضح فى وقت سابق إنه يقدر وفاة بيتيتو بنحو 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يتم العثور على جثتها.

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وكانت عائلتها قد أبلغتالسلطات بفقدان ابنتها في 11 سبتمبر الماضى، وذلك بعد 10 أيام من عودة صديقها بريان إلى منزله بدونها.

وتم العثور على جثتها يوم 19 سبتمبر، فى غابة بريدجر تيتون الوطنية في وايومنج،وآثارت القضية اهتماما كبيرا لدى مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة والعالم، إذ تابعوا وعلقوا على كل مراحل عملية البحث الواسعة لتقفي أثر الشابة البالغة 22 عاما.

القصة بدأت عندها انطلقت جابى بيتبو، المدونة وأحد مشاهير إنستجرام فى الولايات المتحدة، فى رحلة برية عبر البلاد بصحبة خطيبها بريان لاندرى. وقام الثنائى بتوثيق رحلتهما بسلسلة من الفيديوهات تحت عنوان “فان لايف”. ونشرا آخر فيديو لهما فى أغسطس الماضى.

وأبلغت عائلة الشابة الأمريكية، من ولاية فلوريدا، عن انقطاع الاتصال بها منذ بداية أغسطس، وكان آخر مكان معروف لها فى ولاية ويومنج، وهو نفس المكان الذى تم العثور فيه على جثتها، وكان الشابة البالغة من العمر 22 عاما تزور متنزه جراند تيتون الوطنى بصحة لاندرى، 23 عاما، كجزء من جولتهما البرية بسيارة فان. وبعد شهر من الجولة، عاد لاندرى وحده إلى فلوريدا بدون بيتيو، ويعتبر لاندرى محل اشتباه فى هذه القضية لكن لم يوجه إليه اتهامات بعد، ولا تزال الشرطة وإف بى أى يواصلان البحث عنه.

وقالت عائلته إن غادر فى 14 سبتمبر للتنزه ولم يعد أبدا. وقبل اختفائه تجنب لاندرى السلطات ولم يشارك المعلومات أى شركة. وكانت بيتيتو قد تعرفت على لاندرى أثناء دراستهما الثانوية، وتمت خطبتهما فى يوليو 2020.