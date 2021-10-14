محمد بن مسعود - الدمام - ”البيض” يدعو الانتقالي الجنوبي الى اجراء تغييرات جوهرية في تكوينه

دعا الناشط السياسي هاني علي سالم البيض ، اليوم ، المجلس الانتقالي إلى تغييرات جوهرية في مختلف مستوياته ، محذراً من مخاطر حقيقية تتهدد المجلس المدعوم من الإمارات .

وقال نجل نائب الرئيس اليمني الأسبق في تغريدة على موقع التدوين (تويتر)، إن المجلس الانتقالي يحتاج كبناء سياسي الى غربلة واعادة هيكلة كافة مستوياته السياسية والإدارية والمالية والدبلوماسية للتجديد.

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مضيفاً أن المناصب في قواته العسكرية والأمنية التي تتهم بالمناطقية بحاجة إلى مزيد من اعادة تدوير ، وإعادة النظر في تموضعات قواته ووحداته العسكرية .

مؤكداً أن أخطاراً محدقة وماثلة أمام الانتقالي تهدد بقاءه، في اشارة إلى “الإصلاح” والسعودية الداعمة للحزب في مواجهة المجلس.