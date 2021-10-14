محمد بن مسعود - الدمام - عملية عسكرية مباغتة للجيش الوطني في الحزم بالجوف

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية مباغتة، ضد قوات الحوثي، في مديرية الحزم بالجوف (شمالي البلاد).

وقالت مصادر عسكرية أن مدفعية الجيش الوطني، دكت مواقع وتجمعات لعناصر حوثيين، في مديرية الحزم المركز الاداري لمحافظة الجوف.

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ويأتي هذا بالتزامن مع معارك عسكرية طاحنة تشهد جبهات محافظة مأرب الغربية والجنوبية، تتكبد فيها القوات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.