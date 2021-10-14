الإطاحة بمواطنين تسببا في حادث مروري أدى إلى إصابة مواطن ووفاة زوجته

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة جازان القبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى إلى إصابة مواطن ووفاة زوجته.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته؛ حيث اتضح أن الجاني كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة.

وأشار الرائد حكمي إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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