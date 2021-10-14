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محمد الفلاح - بالتفاصيل.. المملكة تحفز الاستثمارات بـ5 مناطق اقتصادية خاصة

الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت السعودية عن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب الاستثمارات ضمن "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".



وتعتزم المملكة إنشاء حوالى خمس مناطق اقتصادية خاصة توفر حوافز لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعات من بينها التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية في إطار تنافس إقليمي في هذا المجال.

وأطلقت السعودية الإثنين الماضى "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 20 ضعفا لتصل إلى 103 مليارات دولار سنويا بحلول العام 2030.

وذكر وزير الاستثمار السعوديّ خالد الفالح، خلال لقاء مع صحفيين في الرياض الأربعاء، أنّ مزيداً من التفاصيل عن المناطق سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على الموافقات النهائية خلال أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المملكة الخليجية الغنية بالنفط تستهدف إنشاء أربع الى خمس مناطق اقتصادية خاصة ضمن مبادرات المسار الأول في استراتيجية الاستثمار.

وأضاف الفالح، أن هذه المناطق ستقدم حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين.

وتهدف الرياض من إنشاء هذه المناطق إلى جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال مسؤولون مشاركون في اللقاء إنّ السعودية تسعى إلى استقطاب مستثمرين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية إلى هذه المناطق.

وأقرّ الوزير أنّ الاستثمار الأجنبي كان "أقل من المأمول" منذ إطلاق "رؤية 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه بالنفط في العام 2016.

وأضاف أنّ العالم اليوم في حرب تنافسية شرسة من ناحية استقطاب الاستثمارات وكلما قدمنا تحسينات، تحاول الدول الأخرى التفوق علينا بطرح مبادرات جديدة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103,4 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالى 1,7 تريليون ريال (453 مليار دولار)سنوياً بحلول عام 2030.

وكشفت البيانات الرسيمة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 5,5 مليارات دولار العام الماضي.

وقال الفالح، إنّ السعودية تهدف إلى استعادة بعض رؤوس الأموال السعودية التي لم تجد فرصة في المملكة فى الماضى.

وأشار إلى أن العالم اليوم يسبح في بحر من السيولة وملاك رؤوس الأموال يبحثون عن فرص، مشددا على أن المملكة بلد الفرص الاستثمارية.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التى أطلقتها السعودية الإثنين الماضى، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي أجملَها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عند إطلاق الرؤية، بقوله: "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا".