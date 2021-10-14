محمد بن مسعود - الدمام - حقيقة انضمام القيادي الكبير في الشرعية الشيخ” منصور الحنق” للحوثيين كشف مصدر مطلع حقيقة انضمام البرلماني اليمني التابع للشرعية في محافظة مارب الشيخ” منصور الحنق” الى المليشيات الحوثية . وقال المصدر ان ما نشرته وسائل اعلام الحوثيين غير صحيح ويندرج تحت الحرب الإعلامية وخداع انصارهم بالحسابات المزورة التي ينسؤوها الذباب الإلكتروني التابع للمليشيات. قد يهمك ايضاً واكد المصدر ان الحساب الذي يسمي نفسه منصور الحنق بتويتر هو حساب وهمي وغير صحيح ويملكه الحوثي عبدالسلام جحاف وهو ذات الشخص الذي زور حسابا من قبل لنجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت الشريف . واختتم المصدر قوله ان الشيخ الحنق موجود بالميدان للتنكيل بالمليشيات الحوثية وصنع النصر المؤزر باذن الله تعالى . وتلجأ مليشيات الحوثي وإعلاميها للتزوير وعمل حسابات وهمية لرفع معنويات ميليشياتهم المهزومة في حرب اعلامية مفضوحة .

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