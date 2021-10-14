محمد بن مسعود - الدمام - تحذير علمي: وسادة النوم تسبب لك التجاعيد وخشونة الجلد وتسرع عملية الشيخوخة.. إليك طريقة الاستخدام الصحيحة

التجاعيد هي علامة واضحة على عملية الشيخوخة ونوع الوسادة التي تنام عليها يمكن أن تحدد عمق التجاعيد. وجدت الأبحاث نوعًا من الوسائد التي تقلل التجاعيد “عمق وتحسين مظهر الجلد بشكل عام”.

الخطوط والتجاعيد هي جزء لا مفر منه من عملية الشيخوخة ولكن يمكن تحديد معدل وعمق تشكيل التجاعيد من خلال القرارات التي تتخذها. قد يكون من المفاجئ أن تسمع أن نوع الوسادة التي تنام يمكن أن يسهل أو يعيق تطور الخطوط والتجاعيد. هذا لأن بعض المواد تتفاعل مع صحة الجلد بينما يدعمها البعض الآخر.

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ظهرت لورا لينش ممرضة التجميل الأسترالية في برنامج تلفزيوني TodayTonight قبل عامين ، وقالت إن وسادات القطن هي واحدة من أسوأ المذنبين في تكوين التجاعيد.

“لا يسمح القطن للجلد بالانزلاق لذا فهو يمسك الجلد ويسحبه إلى موضعه ولا يسمح للجلد حقًا بالارتداد إلى شكله الطبيعي.”

لذا ، ما الذي يجب أن ننام عليه؟

يبدو أن أكياس الوسائد النحاسية تساعد على صحة الجلد.

أظهرت الدراسات التي أجريت على ببتيدات النحاس (الببتيد عبارة عن سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية) أنها يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق زيادة بروتينات الكولاجين ، وفقًا لمراجعة بحثية.

نظرًا لأنه يمكن امتصاص النحاس من خلال الجلد السليم ، فقد توصل الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة Journal of Cosmetic Dermatology إلى أن النوم على وسادات تحتوي على ألياف مشبعة بالنحاس سيقلل من تجاعيد الجلد.

تم إجراء دراسة عشوائية مزدوجة التعمية متوازية لمدة ثمانية أسابيع ، استخدم فيها متطوعون أصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا ، إما أكياس وسادات تحتوي على أكسيد النحاس أو أكياس وسادات بدون نحاس.

تم تقييم الحالات الجلدية للمواضيع في الأساس (قبل العلاج) وبعد أربعة وثمانية أسابيع من النوم على أكياس الوسائد.

أدى استخدام غطاء الوسادة المحتوي على أكسيد النحاس إلى انخفاض كبير في أقدام الغراب بعد أربعة أسابيع ، ولكن لم يلاحظ أي شيء في المجموعة الضابطة ، على النحو الذي حدده خبراء الصف.

“قدم الغراب” هو المصطلح الذي يطلق على تلك الخطوط الدقيقة حول منطقة العين.

تم تحسين متغيرات الخشونة بعد أربعة وثمانية أسابيع في مجموعة النحاس ، ولكن لم تكن هناك تغييرات أثناء الدراسة في المجموعة الضابطة.

علاوة على ذلك ، لم يتم ملاحظة أو الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية خلال الدراسة التي استمرت ثمانية أسابيع.

وخلص الباحثون إلى أن “النوم على وسادات تحتوي على أكسيد النحاس يؤدي إلى تقليل عمق التجاعيد وتحسين مظهر الجلد بشكل عام”.

علاجات أخرى للتجاعيد

هناك الكثير من العلاجات المختلفة للتجاعيد. ومن الأمثلة على ذلك كريمات الجلد ، والتقشير الكيميائي ، وتقشير الجلد ، وتقشير الجلد ، وإعادة التسطيح بالليزر ، وحقن حشو الجلد ، وتوكسين البوتولينوم.

وفقًا لبوبا ، فإن الكريمات والمواد الهلامية التي تحتوي على الريتينويد (أحد أشكال فيتامين أ) يمكن أن تحسن الخطوط الدقيقة وتجعل بشرتك أكثر نعومة ولون بشرتك أكثر.

“إنهم يفعلون ذلك عن طريق إصلاح الأضرار التي لحقت بخلايا الجلد وشد بشرتك ، وبالتالي تصبح الخطوط الدقيقة أقل وضوحًا.”

وفقًا لبوبا ، يهدف التقشير الكيميائي إلى تحسين وتنعيم نسيج بشرة وجهك ، مما يساعد على تقليل الخطوط والتجاعيد الدقيقة.

“يستخدمون مواد كيميائية مختلفة لإزالة الطبقات الخارجية التالفة من بشرتك ، وبعد ذلك ينتج جسمك طبقة جديدة من الجلد.”

يتابع الجسم الصحي: “تتراوح أنواع التقشير الكيميائي من التقشير الكيميائي الخفيف الذي يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية ، إلى التقشير الكيميائي الأعمق.

“يمكنك استخدام مقشر بدون وصفة طبية لتحسين مظهر بشرتك إذا كانت لديك خطوط رفيعة. ستحتاج إلى طبيب أو طبيب متمرس لإجراء تقشير كيميائي أعمق لك في عيادة أو مستشفى.”.