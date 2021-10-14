محمد بن مسعود - الدمام - شاهد : هذا مافعله انفجار ” كفر ” بسيارة وسط العاصمة صنعاء

تسبب انفجار كفر سيارة ، اليوم الأربعاء، بانقلابها في العاصمة صنعاء. وقال مصادر أن انفجار الكفر تسبب بحادث انقلاب سيارة فورشنر وسقوطها بمجرى السيل في الشارع المتفرع من الاربعين بسعوان خلف فندق الشيراتون بصنعاء . قد يهمك ايضاً وحصل اليمن السعيد على صورة من السيارة بعد انقلابها .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : هذا مافعله انفجار ” كفر ” بسيارة وسط العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.